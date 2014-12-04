国际油市：沙特大幅下调原油售价拖累油价再度下滑，布兰特原油跌穿70美元

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 沙特大幅下调面向美国和亚洲买家的原油价格
* 路透调查显示明年布兰特原油期货均价预估在82.50美元
路透纽约12月4日 - 原油期货周四收低，在沙特阿拉伯宣布大幅下调对亚洲和美国买家的原油售价，以尽力守住市场份额后，对原油定价的争论持续。
利比亚El Sharara油田可能准备在修复油管后恢复生产的消息也令市场人气受压。上月关闭前，该油田日产原油30万桶，是石油输出国组织(OPEC)最大的油田之一。
但原油等以美元计价的商品跌势受到美元兑欧元下滑所限。对欧洲央行是否会推出新的刺激欧元区经济措施的不确定性带动欧元反弹。
布兰特原油期货 回落0.28美元，结算价报每桶69.64美元，盘中交投区间宽幅约2美元。
美国原油期货 收低0.57美元，收报每桶66.81美元，稍早跌至66.09美元。
沙特国有石油公司将1月向亚洲客户供应的原油价格较12月下调1.90美元，至较阿曼/迪拜原油均价折让2美元。出口美国的原油售价较12月下调了0.70美元。
路透在11月27日OPEC会议后访查的超过30位经济学家和分析师预估，明年布兰特原油期货均值为82.50美元，较之前一次调查预估值下调了11.20美元，这是自2008年全球经济危机以来预估均值最大幅度的下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03