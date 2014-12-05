国际油市：原油价格下跌，美国就业报告强劲但未能止住油价跌势

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
* 布兰特原油期货一周均价自2010年来首次跌破每桶70美元
* 美国原油期货收在2009年7月来最低
* 美国11月就业数据远胜预期
* 美元指数升至2009年3月来最高
路透纽约12月5日 - 美国原油价格收于2009年7月以来最低点，因布兰特原油期货一周均价自2010年来首次跌破每桶70美元。美国就业数据强劲，未能扭转油市的看空情绪。
两期货继续下滑，美国页岩油蓬勃发展，以及最近石油输出国组织(OPEC)决定不减产，令市场供应过剩。
稍早油价从低位上涨，因美国公布的就业报告强于预期。11月非农就业岗位增加32.1万个，为2012年1月以来最高。但交易商称，市场仍然不温不火，比较低沉。
“我们刚刚看到一段时间以来最好的经济面消息，市场却不为所动，”Frost & Sullivan油气业务进展顾问主管Carl Larry称。
1月布兰特原油期货 下跌0.57美元，结于每桶69.07美元。美国原油期货 下滑0.97美元，结算价报每桶65.84美元。都是10周内第九次周线下跌。
美元指数 触及2009年3月以来最高点89.467，进一步加剧油价跌势。
分析师称，沙特下调售给美国和亚洲的原油价格，显示出该国在加大火力争夺市场份额。
“我觉得目前达到平衡，”Price Futures分析师Phil Flynn称。“沙特下调价格促使一些人出脱石油。而市场仍然疲软。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 李军)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。