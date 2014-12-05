国际油市：原油价格下跌，美国就业报告强劲但未能止住油价跌势

* 布兰特原油期货一周均价自2010年来首次跌破每桶70美元

* 美国原油期货收在2009年7月来最低

* 美国11月就业数据远胜预期

* 美元指数升至2009年3月来最高

路透纽约12月5日 - 美国原油价格收于2009年7月以来最低点，因布兰特原油期货一周均价自2010年来首次跌破每桶70美元。美国就业数据强劲，未能扭转油市的看空情绪。

两期货继续下滑，美国页岩油蓬勃发展，以及最近石油输出国组织(OPEC)决定不减产，令市场供应过剩。

稍早油价从低位上涨，因美国公布的就业报告强于预期。11月非农就业岗位增加32.1万个，为2012年1月以来最高。但交易商称，市场仍然不温不火，比较低沉。

“我们刚刚看到一段时间以来最好的经济面消息，市场却不为所动，”Frost & Sullivan油气业务进展顾问主管Carl Larry称。

1月布兰特原油期货 下跌0.57美元，结于每桶69.07美元。美国原油期货 下滑0.97美元，结算价报每桶65.84美元。都是10周内第九次周线下跌。

美元指数 触及2009年3月以来最高点89.467，进一步加剧油价跌势。

分析师称，沙特下调售给美国和亚洲的原油价格，显示出该国在加大火力争夺市场份额。

“我觉得目前达到平衡，”Price Futures分析师Phil Flynn称。“沙特下调价格促使一些人出脱石油。而市场仍然疲软。”(完)

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