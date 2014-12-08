国际油市：油价大跌势如破竹，续挫逾4%至五年新低

* 布兰特原油期货跌3美元至2009年10月来最低
* 摩根士丹利下调明年布兰特原油期货预估至70美元
* 科威特预计未来六、七个月油价保持在65美元附近
路透纽约12月8日 - 油价周一重挫逾4%，至五年新低，因华尔街预计明年油价进一步深跌，且科威特预计未来六、七个月油价保持在每桶65美元附近。
科威特国有石油公司执行长称，未来六七个月油价可能保持在每桶65美元附近，这是海湾产油国对目前油价跌势不以为然的最新迹象。
悲观的展望令油市跌势加剧，许多交易商认为油市呈一边倒局面。
“一旦市场陷入跌势，跌幅通常会远大于人们的预期，”Tyche Capital的Tariq Zahir表示，“毫无疑问，我认为油价将继续下滑，所有人都在试图寻找底部。”
1月布兰特原油期货 下跌2.88美元或逾4%，结于每桶66.19美元，今日百分比跌幅为今年第三大，结算价为2009年10月来最低。
美国原油期货 大跌2.79美元或4.2%，结算价报每桶63.05美元，为2009年7月来最低。
周五晚，摩根士丹利下调明年布兰特原油期货均价预估达28美元，至每桶70美元，并警告明年油价可能低见43美元。
摩根士丹利分析师Adam Longson表示，“如果没有OPEC干预，市场可能变得供求失衡，明年第二季可能出现供过于求的高峰。”(完)
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(编译 李军; 审校 母红)