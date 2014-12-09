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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 13:52 BJT

国际油市：布兰特原油触及66美元下方五年低位，受供应过剩忧虑拖累

“尽管有关油价已经触底的说法更为热烈，但我们认为在基本面改善之前，无法看到走势逆转，”辉立期货的Daniel Ang在研报中称。他并称，2月布兰特原油期货可能深跌至每桶60美元。

周一布兰特原油下跌2.88美元，结算价报每桶66.19美元，创下今年第三大单日跌幅。

周二美国原油期货 下跌0.56美元，至每桶62.49美元，此前曾短暂触及2009年7月以来低点62.25美元。周一美国原油下跌4.2%，或2.79美元，结算价报63.05美元。

“考虑到2015年预计供应过剩的情况，油价的短期人气仍然疲弱，”澳新银行分析师在研究报告中写道。

油价下跌是否能放缓美国页岩油生产仍不得而知。最新的预测显示，美国三大页岩资源业者预计继续以每日逾10万桶的速度增产，一直进入1月。

不过许多公司已经开始大幅削减未来一年的支出计划。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李春喜 审校 戴素萍/蔡美珍)
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