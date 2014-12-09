国际油市：布兰特原油触及66美元下方五年低位，受供应过剩忧虑拖累

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
“尽管有关油价已经触底的说法更为热烈，但我们认为在基本面改善之前，无法看到走势逆转，”辉立期货的Daniel Ang在研报中称。他并称，2月布兰特原油期货可能深跌至每桶60美元。
周一布兰特原油下跌2.88美元，结算价报每桶66.19美元，创下今年第三大单日跌幅。
周二美国原油期货 下跌0.56美元，至每桶62.49美元，此前曾短暂触及2009年7月以来低点62.25美元。周一美国原油下跌4.2%，或2.79美元，结算价报63.05美元。
“考虑到2015年预计供应过剩的情况，油价的短期人气仍然疲弱，”澳新银行分析师在研究报告中写道。
油价下跌是否能放缓美国页岩油生产仍不得而知。最新的预测显示，美国三大页岩资源业者预计继续以每日逾10万桶的速度增产，一直进入1月。
不过许多公司已经开始大幅削减未来一年的支出计划。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李春喜 审校 戴素萍/蔡美珍)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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