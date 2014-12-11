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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 13:31 BJT

国际油市：布兰特原油小幅升向65美元，但沙特对产量的立场抑制涨幅

油市人气还受到美元小幅下跌的支撑。

美国原油期货 上涨0.51美元，至每桶61.45美元，上日重挫近5%，为近两周来最大单日跌幅。该合约还在周三触及了60.43美元的近五年半低位。

但油价涨势受到美国库存数据的抑制。美国能源资料协会(EIA)公布，12月5日止当周，美国原油库存 上升150万桶。分析师原本预期会减少220万桶。

交易商目前关注石油输出国组织(OPEC)成员国之间愈发激烈的市场争夺大战，以寻找线索判断他们将于何时、在油价处在什么水平时插手帮助油市实现供需平衡。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/许娜；审校 王兴亚/李春喜)
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