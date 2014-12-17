国际油市：油价大幅反弹，因未能跌穿关键支撑位显示跌势动能减弱

标题新闻：法国巴黎香榭丽舍大街发生枪击事件造成警察一死一伤，很可能为恐怖袭击－警方
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* 油价一度跳升约6%，收盘脱离高位
* 利空的EIA数据未拖累油价再创新低后，市场出现反弹
* 有投资人称空头回补令升势加速
路透纽约12月17日 - 油价周三一度急升达6%，收盘脱离日高，数周以来几乎没有中断过的卖压突然停歇，交易商称油价未能跌穿关键的技术支撑位暗示长期跌势动能可能正在消竭。
美国公布的周度库存数据显示库欣原油库存大增后，油价突然走强。当利空数据公布后，油价没有继续创下低位促使投机商匆忙买入，或对空仓获利了结，带动一波买盘动能。
“我认为市场在直线下挫后正在寻找任何理由反攻。目前市场将走势波动。”Price Futures Group能源分析师Daniel Flynn表示。
周三油价突然反弹令交易商和分析师意外，许多人士揣测的原因包括俄罗斯卢布超卖后出现反弹以及美国决定同古巴恢复外交关系。
2月布兰特原油期货 结算上涨1.17美元或2%，报61.18美元，盘中一度急升3.39美元或5.6%。
一交易员表示，布兰特原油期货下一技术阻力位在63.50美元，或较周三日高63.40美元高0.10美元。
美国近月原油期货 结算上涨0.54美元或1%，报每桶56.47美元，稍早高见58.98美元。收盘后市场进一步缩减涨幅，不时触及平盘下方。
布兰特原油期货在过去五个交易日重挫逾10%，跌穿每桶60美元，但牢牢守在远高于下一强劲支撑位55美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 李婷仪)
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* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。