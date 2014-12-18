国际油市：油价在短暂反弹后重拾跌势，布兰特原油期货重回60美元下方

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 布兰特原油期货和美国原油期货在周三反弹后今日回落逾2美元
* 交易商称寻找新底部的压力仍大
路透纽约12月18日 - 国际油价周四重拾跌势，昨日空头回补反弹走势昙花一现，交易商担心供应过剩，预计市场会延续六个月的颓势。
指标布兰特原油期货和美国原油期货均大跌逾2美元，盘中稍早一度延续周三的空头回补升势。
布兰特原油期货再度回到60美元的心理关口之下，美国原油期货跌穿55美元，交易商为油价进一步下挫作准备，自6月油价已暴跌近半。
“我们继续探寻底部，年底前甚至可能进一步大跌。”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
尽管市场看来是因对供应过剩的担忧而重启了跌势，但交易商表示，部分抛盘可能是因在周五美国原油期货1月合约 到期前的轧平仓位所致。
部分投资人指彭博报导尼日利亚港口工会暂停罢工的消息也对油价不利。
2月布兰特原油期货 结算价跌1.91美元，报59.27美元，盘中一度触及59.17美元的日低。
一经纪暗示，布兰特原油期货需要大涨，并稳守在61美元之上，“技术面才能有真正的力道。”在周三的空头回补升势中，布兰特原油期货触及64.40美元高位，之后收报61.18美元。
美国近月原油期货 下挫2.36美元，报每桶54.11美元，稍早挫至54.05美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。