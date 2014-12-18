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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 04:54 BJT

国际油市：油价在短暂反弹后重拾跌势，布兰特原油期货重回60美元下方

* 布兰特原油期货和美国原油期货在周三反弹后今日回落逾2美元

* 交易商称寻找新底部的压力仍大

路透纽约12月18日 - 国际油价周四重拾跌势，昨日空头回补反弹走势昙花一现，交易商担心供应过剩，预计市场会延续六个月的颓势。

指标布兰特原油期货和美国原油期货均大跌逾2美元，盘中稍早一度延续周三的空头回补升势。

布兰特原油期货再度回到60美元的心理关口之下，美国原油期货跌穿55美元，交易商为油价进一步下挫作准备，自6月油价已暴跌近半。

“我们继续探寻底部，年底前甚至可能进一步大跌。”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

尽管市场看来是因对供应过剩的担忧而重启了跌势，但交易商表示，部分抛盘可能是因在周五美国原油期货1月合约 到期前的轧平仓位所致。

部分投资人指彭博报导尼日利亚港口工会暂停罢工的消息也对油价不利。

2月布兰特原油期货 结算价跌1.91美元，报59.27美元，盘中一度触及59.17美元的日低。

一经纪暗示，布兰特原油期货需要大涨，并稳守在61美元之上，“技术面才能有真正的力道。”在周三的空头回补升势中，布兰特原油期货触及64.40美元高位，之后收报61.18美元。

美国近月原油期货 下挫2.36美元，报每桶54.11美元，稍早挫至54.05美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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