国际油市：原油期货大涨，受强于预期的美国GDP成长数据带动

* 布兰特原油期货和美国原油期货升超过2美元

* 美国第三季经济成长年率上修至5.0%

路透纽约12月23日 - 油价周二一度大涨逾2美元，三日内第二天上涨，因此前数据显示美国经济第三季增幅为11年来最快，巩固了原油需求预期。

市场预计上周美国原油库存下降超过200万桶，这对油价也有支撑。美国石油协会(API)将在2130GMT发布上周库存数据。

纽约盘初油价在一度下滑后恢复亚洲和伦敦交易时段的升势，在美国公布强于预期的国内生产总值(GDP)数据后，油价升势加速，升幅约3%。

美国第三季经济以11年来最快速度成长，环比年率增幅上修至5%，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。

交易商预计在上周四油价触及五年半最低后已经见底，受强劲美国GDP数据和美股上扬带动，布兰特原油期货和美国原油期货在节前的淡静交投中齐步反弹。

布兰特原油期货 收高1.58美元，报每桶61.69美元，结算后升至62.14美元。

美国近月原油合约 收高1.86美元，报每桶57.12美元，结算后升至57.56美元。

“我对油价涨这么多有些意外，尽管GDP数据是不错，但油市供应基本面并没有什么改变。”Jefferies能源期货部门高级副总裁Joseph Posillico表示。

石油输出国组织(OPEC)代表本周表示，阿拉伯地区OPEC产油国预计，全球油价到明年底反弹至每桶70-80美元。这是OPEC对于油市中期将在什么价位企稳首次发声。 (完)

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