国际油市：原油期货大涨，受强于预期的美国GDP成长数据带动

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
* 布兰特原油期货和美国原油期货升超过2美元
* 美国第三季经济成长年率上修至5.0%
路透纽约12月23日 - 油价周二一度大涨逾2美元，三日内第二天上涨，因此前数据显示美国经济第三季增幅为11年来最快，巩固了原油需求预期。
市场预计上周美国原油库存下降超过200万桶，这对油价也有支撑。美国石油协会(API)将在2130GMT发布上周库存数据。
纽约盘初油价在一度下滑后恢复亚洲和伦敦交易时段的升势，在美国公布强于预期的国内生产总值(GDP)数据后，油价升势加速，升幅约3%。
美国第三季经济以11年来最快速度成长，环比年率增幅上修至5%，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。
交易商预计在上周四油价触及五年半最低后已经见底，受强劲美国GDP数据和美股上扬带动，布兰特原油期货和美国原油期货在节前的淡静交投中齐步反弹。
布兰特原油期货 收高1.58美元，报每桶61.69美元，结算后升至62.14美元。
美国近月原油合约 收高1.86美元，报每桶57.12美元，结算后升至57.56美元。
“我对油价涨这么多有些意外，尽管GDP数据是不错，但油市供应基本面并没有什么改变。”Jefferies能源期货部门高级副总裁Joseph Posillico表示。
石油输出国组织(OPEC)代表本周表示，阿拉伯地区OPEC产油国预计，全球油价到明年底反弹至每桶70-80美元。这是OPEC对于油市中期将在什么价位企稳首次发声。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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