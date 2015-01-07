国际油市：美国公布库存数据后油价结束四日连跌

* 布兰特原油期货盘中一度跌穿50美元，之后反弹

* 美国原油库存减少，但汽油和馏分油库存猛增

路透纽约1月7日 - 油价周三收高，为五个交易日内首见，因在油价两日重挫约10%且指标布兰特原油期货跌穿50美元后，交易商逢低吸纳。

美国公布的周度库存数据显示，上周原油库存意外减少，扶助油价扭转稍早跌势，不过汽油和馏分油库存增幅创纪录。

纽约盘初，油价下挫，延续跌势，因此前欧元区公布的通胀数据五年内首次录得负值。在美国能源资料协会(EIA)公布库存数据后，油价反弹。

布兰特原油 结算价报每桶51.15美元，微升0.05美元。在欧元区公布通胀降幅大于预期后，布兰特原油期货触及日低49.66美元。

美国原油 收高0.72美元，报48.65美元，盘中一度升至49.31美元。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至10月中来最低的2.50美元。

部分交易商表示，在油价自6月高位损失逾半，特别是在过去两日暴跌10%后，油市可能正处在交叉路口。

但其他交易商认为，周三的反弹可能只是另一波跌势前的喘息。

EIA公布，上周美国汽油和馏分油库存增幅创纪录，猛增超过1,900万桶，因全球原油供应过剩开始转化为燃油库存猛增。(完)

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