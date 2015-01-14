国际油市：原油期货创逾两年最大单日升幅，因期权到期前有空头回补

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* EIA称上周美国原油库存增加540万桶，库欣库存增加180万桶
* 世界银行下调今明两年全球经济成长预估
* 布兰特原油期货同美国原油期货接近平价
路透纽约1月14日 - 油价在周三尾盘劲升，创逾两年来最大单日涨幅，因期权到期前有空头回补。
美国原油和布兰特原油没有理会美国政府的原油库存报告，因市场反而将焦点放在技术面。美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存增幅远超预期，因美国原油生产急升。
布兰特原油 上涨2.10美元，或4.5%，结算价报每桶48.69美元，为2012年6月来最大单日百分比升幅。周二日内低位为45.19美元，此为2009年3月来最低。
美国原油 结算价报每桶48.48美元，上涨2.59美元或5.6%，今日涨幅为2012年8月来最大。美国汽油期货领涨，因炼厂使用率下降，汽油期货升幅超过6%。
尽管今日攀升，但原油价格仍在六年低点附近。自6月油价暴跌近60%，因全球供应强劲，超过不断下滑的需求。
“期权到期肯定是今日收盘前急升的主要原因。”iitrader.com LLC管理期货部门董事Oliver Sloup表示。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存增加540万桶，较分析师原本预期的增幅多10倍。上周库欣原油库存增加180万桶。库欣是美国原油合约的交割点。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价周三一度降至仅剩几个美分，收盘报70美分。
周二收盘后，世界银行下调今明两年全球经济预估，巩固了对供应过剩的能源市场需求增长迟滞的担忧。(完)
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(编译/审校 利棣儿/李军)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
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