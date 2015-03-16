国际油市：油价下跌，因闲置储油空间减少且美元上涨

摩根士丹利表示，可能将有更多美国油井在因严寒而关闭后重新开工，而这可能进一步打压油价。

高盛表示，美国活跃钻机数下降将只会导致今年第二季的产量小幅下滑。

此外，美元走强也给油价带来压力。

美联储将在本周举行货币政策会议，市场预计美联储最快6月份就可能收紧货币政策。

美元的强势将使以美元计价的商品相对其他货币持有者更昂贵。

欧元 周一跌至12年新低，最近一波反弹遭遇新的抛压，说明投资者仍相当看空欧元。 (完)

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