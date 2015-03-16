国际油市：油价下跌，因闲置储油空间减少且美元上涨

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
摩根士丹利表示，可能将有更多美国油井在因严寒而关闭后重新开工，而这可能进一步打压油价。
高盛表示，美国活跃钻机数下降将只会导致今年第二季的产量小幅下滑。
此外，美元走强也给油价带来压力。
美联储将在本周举行货币政策会议，市场预计美联储最快6月份就可能收紧货币政策。
美元的强势将使以美元计价的商品相对其他货币持有者更昂贵。
欧元 周一跌至12年新低，最近一波反弹遭遇新的抛压，说明投资者仍相当看空欧元。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/许娜；审校 李爽/李婷仪/李春喜)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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