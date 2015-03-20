国际油市：油价因美元走软跳升，美国原油期价大涨4%

* 布兰特原油期货本周上扬，之前连跌两周

* 美国原油期货五周来首次上涨

* 美元走软，受累于美国利率前景和希腊政局的不确定性

* Baker Hughes报告称本周美国石油钻井平台数量进一步减少

路透纽约3月20日 - 油价周五跳涨，美国原油期价劲扬4%，因美国利率前景不确定拖累美元走软，提振持有其他货币的投资者对美元计价商品的需求。

本周，指标布兰特原油期货结束两周连跌，美国原油期货五周来首周收涨。伊朗尚未与西方国家签署核协议也支撑油价，因看似对伊朗石油出口的制裁还将继续。

美国原油期货到期进一步增加市场的上行动能。交易商和投资者试图收窄即将到期的美国原油4月合约 与5月合约 的价差，后者将从周一起成为新的近月合约。

“我认为，今天的涨势是因期货和期权市场供应吃紧所致，与实货市场无关，”Citi Futures的能源期货专家Tim Evans在谈到全球石油供应过多的普遍观点时说。

布兰特原油近月5月合约 收涨0.89美元，报每桶55.32美元。本周上扬1.2%。

美国4月原油期货 收涨1.76美元，或4%，报每桶45.72美元。本周涨幅达2%。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R收窄至9美元之下，之前一周接近11美元。技术分析师称，溢价最终将突破30美元。

美元走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的声明使市场认为，联储不急于升息。

石油服务公司Baker Hughes报告，本周美国石油钻井平台数量触及四年新低。不过，降幅小于过去两周。数据公布后，油价几无变动。(完)

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