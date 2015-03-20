国际油市：油价因美元走软跳升，美国原油期价大涨4%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 布兰特原油期货本周上扬，之前连跌两周
* 美国原油期货五周来首次上涨
* 美元走软，受累于美国利率前景和希腊政局的不确定性
* Baker Hughes报告称本周美国石油钻井平台数量进一步减少
路透纽约3月20日 - 油价周五跳涨，美国原油期价劲扬4%，因美国利率前景不确定拖累美元走软，提振持有其他货币的投资者对美元计价商品的需求。
本周，指标布兰特原油期货结束两周连跌，美国原油期货五周来首周收涨。伊朗尚未与西方国家签署核协议也支撑油价，因看似对伊朗石油出口的制裁还将继续。
美国原油期货到期进一步增加市场的上行动能。交易商和投资者试图收窄即将到期的美国原油4月合约 与5月合约 的价差，后者将从周一起成为新的近月合约。
“我认为，今天的涨势是因期货和期权市场供应吃紧所致，与实货市场无关，”Citi Futures的能源期货专家Tim Evans在谈到全球石油供应过多的普遍观点时说。
布兰特原油近月5月合约 收涨0.89美元，报每桶55.32美元。本周上扬1.2%。
美国4月原油期货 收涨1.76美元，或4%，报每桶45.72美元。本周涨幅达2%。
布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R收窄至9美元之下，之前一周接近11美元。技术分析师称，溢价最终将突破30美元。
美元走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的声明使市场认为，联储不急于升息。
石油服务公司Baker Hughes报告，本周美国石油钻井平台数量触及四年新低。不过，降幅小于过去两周。数据公布后，油价几无变动。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率