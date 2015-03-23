国际油市：油价上扬逾1%，受助于美元走软

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
* 沙特油长称该国石油日产量约为1,000万桶
* 斯伦贝谢预计油价将在今年下半年反弹
路透纽约3月23日 - 美国原油期货周一收涨逾1%，因美元走软带来的提振盖过了全球供应充裕给油市施加的压力。
“美元承压，我们看到买家因此入市，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示。
美国原油期货 收涨0.88美元，或1.9%，报每桶47.45美元。布兰特原油期货 攀升逾1%，收涨0.60美元，报每桶55.92美元。
美元进一步走软提振油价。
沙特保持石油产量的决心丝毫没有动摇，称除非非石油输出国组织(OPEC)成员国减产，否则不会考虑削减产量。油市因此承压。
沙特油长欧那密称，该国目前石油日产量为约1,000万桶，表明可能较2月增加了35万桶。
巴克莱分析师周一预计，如果OPEC产量保持在目前每日近3,000万桶的水平，市场供应过剩将从每日90万桶扩大至130万桶。
全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 称，预计油价可能在今年下半年反弹，因预计全球石油行业今年在开采和生产方面的支出将减少10-15%。
中国2月从伊朗进口原油同比减少3.7%，至204万桶，因储油罐储存空间所剩不多，被迫放慢进口步伐。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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