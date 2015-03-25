国际油市：油价大涨3%，因美元走软及投机性买盘

《全球汇市》美元指数跌至一个半月低点，因特朗普就职演说令市场不安
“人们原本预期他(特朗普)会重申11月的获胜演讲，但实际演讲有一点对抗意味，市场中有人担心他出手强硬，”荷兰合作银行美国策略师Philip Marey称。
* 美元兑多数主要货币下滑，提振商品价格
* 对也门战事扩大的担忧进一步提振油价
* 投机商涌入上探新高
* 美国原油库存增加820万桶至80年新高
路透纽约3月25日 - 油价周三大涨约3%，因美元走软、也门战事以及投机性买盘提振，尽管美国原油库存连续第11周增至纪录新高。
美元指数 下滑，因此前美国公布的2月耐久财订单数据令人失望。美元走软令其他货币持有人购买以美元计价的商品的成本减少。
美元兑欧元 也下滑，此前欧洲最大经济体－德国公布3月企业信心连升第五个月，触及去年7月来最高，而法国企业信心仍在近三年高位。
也门战事令投资人担心中东石油运输的安全问题。分析师担心如果冲突牵扯到沙特和伊朗，全球最大型油田的所在地阿拉伯半岛可能爆发战争。
在美国能源资料协会(EIA)报告，上周原油库存增加820万桶，连续第11周刷新80年高位后，油价稍早回落。分析师原本预计原油库存增加510万桶。
但中午前市场转升，一度大涨逾2美元，因投机商涌入上探新高。
5月布兰特原油期货 收报每桶56.48美元，大涨1.37美元或2.5%，稍早高见57.17美元。
美国原油期货 收涨1.70美元或3.6%，报每桶49.21美元，日高为49.46美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
“人们原本预期他(特朗普)会重申11月的获胜演讲，但实际演讲有一点对抗意味，市场中有人担心他出手强硬，”荷兰合作银行美国策略师Philip Marey称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 6.50% AA- 1/20-1/24 恒泰长财证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/黑龙江鑫正投资担保集团提供担保) ========================================================================================= 遂宁柔刚投资 5 7 1/23簿记建档 *上限6.00% AA 1/24-1
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。