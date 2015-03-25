国际油市：油价大涨3%，因美元走软及投机性买盘

* 美元兑多数主要货币下滑，提振商品价格

* 对也门战事扩大的担忧进一步提振油价

* 投机商涌入上探新高

* 美国原油库存增加820万桶至80年新高

路透纽约3月25日 - 油价周三大涨约3%，因美元走软、也门战事以及投机性买盘提振，尽管美国原油库存连续第11周增至纪录新高。

美元指数 下滑，因此前美国公布的2月耐久财订单数据令人失望。美元走软令其他货币持有人购买以美元计价的商品的成本减少。

美元兑欧元 也下滑，此前欧洲最大经济体－德国公布3月企业信心连升第五个月，触及去年7月来最高，而法国企业信心仍在近三年高位。

也门战事令投资人担心中东石油运输的安全问题。分析师担心如果冲突牵扯到沙特和伊朗，全球最大型油田的所在地阿拉伯半岛可能爆发战争。

在美国能源资料协会(EIA)报告，上周原油库存增加820万桶，连续第11周刷新80年高位后，油价稍早回落。分析师原本预计原油库存增加510万桶。

但中午前市场转升，一度大涨逾2美元，因投机商涌入上探新高。

5月布兰特原油期货 收报每桶56.48美元，大涨1.37美元或2.5%，稍早高见57.17美元。

美国原油期货 收涨1.70美元或3.6%，报每桶49.21美元，日高为49.46美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻