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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 09:26 BJT

国际油市：油价上涨约1%，此前沙特在也门发动空袭

0106 GMT，5月布兰特原油期货 上涨0.62美元至每桶57.10美元，涨幅略高于1%。稍早一度高见57.25美元。

5月美国原油期货 上升0.5美元至49.72美元，稍早高见49.90美元。

沙特周三宣布，已经和海湾阿拉伯盟国在也门(叶门)发动空袭等军事行动，打击胡塞武装人员。胡塞武装围困了也门总统寻求避难的南部城市亚丁。(完)

(编译 张荻/杜明霞；审校 王丽鑫/王兴亚)
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