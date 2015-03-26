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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 11:41 BJT

国际油市：布兰特原油跳涨近6%，此前沙特在也门发动空袭

“伊朗和沙特、逊尼派和什叶派之间的冲突很大...这进一步证明中东的地缘政治风险已经成为长期性的，”三菱商事的风险经理Tony Nunan表示。

尽管油价跳涨，进口中东石油的买家暂时并不担心供应中断问题。

“不会因为沙特和其盟友进行了空袭，石油市场就会突然变得紧俏，”经纪商Newedge Japan的能源部门经理Masaki Suematsu表示。

但他警告称，冲突可能从空袭进一步升级。

亚洲的主要石油买家之一--韩国的官员称，目前的冲突发生在红海附近地区，而波斯湾石油供应运至亚洲并不经过红海水域。(完)

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(编译 陈宗琦/李春喜; 审校 张荻/徐文焰)
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