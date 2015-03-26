国际油市：沙特空袭也门推动油价急升5%，但美元反弹限制涨幅

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 油价跳升3美元，有因美元反弹缩减涨幅
* 伊朗谴责沙特的空袭行动，俄罗斯呼吁“立即停火”
路透纽约3月26日 - 油价周四跳涨约5%，连涨第二日，之前沙特及其海湾盟国对也门发动空袭，引发市场担忧战火可能蔓延至中东其他地区，从而干扰全球原油供应。
针对也门胡塞反政府武装的军事行动并未影响主要海湾产油国的石油生产设施。
但对冲突可能蔓延的担忧引发市场忧虑中东地区的石油付运。
支持胡塞反政府武装的伊朗谴责沙特发动空袭。俄罗斯总统普京在与伊朗总统举行电话会谈时呼吁“立即停火”。沙特盟友巴基斯坦承诺，一旦沙特领土完整受到威胁，将作出“强烈反应”。
在周四就核计划举行会谈前，美国国务卿克里与伊朗外长谈到了此次冲突。
分析师对爆发全面战争的可能性存疑，称因对供应过剩的担忧挥之不去，冲突对油价的提振不会持久。
布兰特原油期货盘中跳涨逾3美元，后因美元反弹缩减涨幅。
布兰特原油期货 收涨2.71美元，或4.8%，报每桶59.19美元。美国原油期货 收升2.22美元，或4.5%，报每桶51.43美元。油价周三上扬3%，因美元走软。
“很多次，市场对类似事件立即作出强烈反应，但在对相关风险进行进一步研究后，人们开始长远地看待事件的影响，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
巴克莱分析师Michael Cohen称，随着沙特在地区政策方面越来越活跃，冲突可能使利比亚、叙利亚和伊拉克的紧张局势加剧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率