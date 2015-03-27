国际油市：油价重挫5%，因对伊朗达成核协议的担忧盖过也门情势影响

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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* 交易商权衡伊朗下周达成核协议的可能性
* 伊朗渴望收复因制裁失去的油市份额
* 油价下滑，但连升第二周
路透纽约3月27日 - 油价周五重挫5%，回吐昨日升幅，因也门冲突看来影响中东原油运输的可能性降低，且投资人将焦点转向可能达成伊朗核协议的谈判，这可能给市场带来更多供应。
油价连升第二周，受近几个交易日美元大跌提振。美国原油期货本周升幅为逾一个月最大。
美国原油期货和布兰特原油期货盘中多数时间在窄幅区间内波动，跌约2%，但尾盘跌势扩大。
布兰特原油期货 结算价跌2.78美元至每桶56.41美元，美国原油期货 结算价跌2.56美元报48.87美元，市场结算后两个期货均进一步下跌。
尽管沙特牵头连续第二日对也门胡塞反政府武装发动空袭，但胡塞反政府武装仍在也门南部和东部大举推进。
不过油市对此的关注度降低，转而聚焦伊朗。伊朗和西方大国相互施压，要求在3月底限期前做出让步，以达成初步核协议，从而解除对伊朗的制裁。
伊朗渴望收复因制裁失去的市场份额，制裁限制伊朗原油出口至每日仅100万桶，2012年为250万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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