国际油市：油价跳涨逾5%，因料伊朗出口短期不会增加和美国库存增速放缓

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 布兰特原油期货收涨5.77%，美国原油期货攀升6%
* 预计上周库欣原油库存勉强增长
* 沙特连续第二个月上调对亚洲的原油出口价格
* 伊朗石油出口在2016年之前不可能大幅增加-分析师
路透纽约4月6日 - 油价周一跳升逾5%，因交易商重新评估在达成初步核协议之后，伊朗的石油出口在多长时间内可能增加，以及预期长达数月的美国原油库存增加的势头可能正在放缓。
布兰特原油期货在上周四重挫近4%后急升，当日，伊朗与六大国宣布就伊朗核协议达成初步框架。但消息公布之初对伊朗石油出口将快速反弹的观点有所降温，市场目前认为，撤销对伊制裁所需的时间可能长于预期。
“认为伊朗出口将立即反弹的人意识到，他们可能不得不等上一年的时间，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
行业数据公司Genscape报告，根据交易商的估计，上周库欣原油库存勉强增长。这将是11月以来最小增幅。报告公布后，油价扩大涨幅。库欣是纽约商交所美国原油期货合约的交割地。
5月布兰特原油期货 上扬3.17美元，或5.77%，收报每桶58.12美元，为2月13日急升7.8%以来最大单日百分比涨幅。
5月美国原油期货 攀升3美元，或6.11%，收报每桶52.14美元，为2月3日跳涨7%以来最大单日百分比涨幅。
美元在上周五令人失望的就业数据公布后走软，这也扶助提振油价。
美国股市上扬，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟升息。
5月最大石油出口国沙特连续第二个月上调各等级原油对亚洲的出口价格，这也支撑油价。
对也门冲突的担忧提振油价。
伊朗外长周六表示，联合国针对该国的制裁将在协议达成后立即解除，但美国周四发布的一份情况简报称，要在伊朗政府证明其在履行协议的情况下才会解除对该国的制裁。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。