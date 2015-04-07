国际油市：布兰特原油跌逾1%，之前高盛预期油价仍将保持低位

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
高盛表示，预期美国原油库存4月将达到高峰，5-8月平均每日减少38万桶。
高盛预期未来三个月油价每桶40美元的预估上行空间不大；2016年西 德克萨斯中质油(WTI)每桶65美元的预估则有下行风险。
“未来数月价格必须保持低位，才能使美国产量增长持续放缓，”高盛称。该行表示，根据美国明年的生产前景，认为2016年每桶65美元的预测太高。
美国能源信息集团Genscape周一表示，该公司数据显示4月3日止当周，库欣的原油库存仅增长16.9万桶。交易员认为，这次增幅意外减少对美国原油库存可能只是一次性的影响，而不会逆转趋势。
美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布每周原油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三美国东部时间上午10:30公布。
一项初步的路透调查显示，美国商业原油库存料连续第13周增长，而汽油库存可能继续减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/李春喜; 审校 徐文焰/杜明霞)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日