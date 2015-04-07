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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 13:48 BJT

国际油市：布兰特原油跌逾1%，之前高盛预期油价仍将保持低位

高盛表示，预期美国原油库存4月将达到高峰，5-8月平均每日减少38万桶。

高盛预期未来三个月油价每桶40美元的预估上行空间不大；2016年西 德克萨斯中质油(WTI)每桶65美元的预估则有下行风险。

“未来数月价格必须保持低位，才能使美国产量增长持续放缓，”高盛称。该行表示，根据美国明年的生产前景，认为2016年每桶65美元的预测太高。

美国能源信息集团Genscape周一表示，该公司数据显示4月3日止当周，库欣的原油库存仅增长16.9万桶。交易员认为，这次增幅意外减少对美国原油库存可能只是一次性的影响，而不会逆转趋势。

美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布每周原油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三美国东部时间上午10:30公布。

一项初步的路透调查显示，美国商业原油库存料连续第13周增长，而汽油库存可能继续减少。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/李春喜; 审校 徐文焰/杜明霞)
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