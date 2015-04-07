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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 04:15 BJT

国际油市：油价上扬，因美国就业数据良好且EIA月报利好

* 美国2月职位空缺急升至14年高位

* EIA下调美国石油产量增长预估，上调需求增长预估

* 美国官员称美联储应等到明年晚些时候才升息

* 沙特称将与其他产油国合作，稳定油市提振油价

路透纽约4月7日 - 原油期货周二攀升，抹去稍早的跌幅，因美国就业数据强劲，且美国政府下调了国内原油生产增长预估，并上调全球石油需求增长预估。

美国劳工部月度报告显示，2月职位空缺增至14年高位。

“职位空缺数据显然十分强劲，就业强劲就会带来强劲的汽油需求，”Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示。

美国能源资料协会(EIA)在月报中上调了美国和全球石油需求增长预估，并下调了美国原油产量增长预估。

美国5月原油期货 上扬1.84美元，收报每桶53.98美元，盘中跌至51.17美元。日高为2月17日以来最高54.13美元。

5月布兰特原油期货 收涨0.98美元，收报每桶59.10美元，盘中交易区间为57.02-59.27美元，后者为3月26日以来最高。

沙特油长重申，该国准备与其他产油国一道扶助稳定油市，提振价格。

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔认为，联储应该等到明年下半年再开始升息，然后逐步升息，使利率在2017年底升至2%。这也扶助提振油价。

高盛报告称，油价需要在数月内保持在低位才能使美国原油生产增长放缓，这也重压油市。

美国石油协会(API)将在今日2030 GMT公布周度库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在明日上午公布库存数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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