国际油市：油价上扬，因美国就业数据良好且EIA月报利好

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* 美国2月职位空缺急升至14年高位
* EIA下调美国石油产量增长预估，上调需求增长预估
* 美国官员称美联储应等到明年晚些时候才升息
* 沙特称将与其他产油国合作，稳定油市提振油价
路透纽约4月7日 - 原油期货周二攀升，抹去稍早的跌幅，因美国就业数据强劲，且美国政府下调了国内原油生产增长预估，并上调全球石油需求增长预估。
美国劳工部月度报告显示，2月职位空缺增至14年高位。
“职位空缺数据显然十分强劲，就业强劲就会带来强劲的汽油需求，”Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示。
美国能源资料协会(EIA)在月报中上调了美国和全球石油需求增长预估，并下调了美国原油产量增长预估。
美国5月原油期货 上扬1.84美元，收报每桶53.98美元，盘中跌至51.17美元。日高为2月17日以来最高54.13美元。
5月布兰特原油期货 收涨0.98美元，收报每桶59.10美元，盘中交易区间为57.02-59.27美元，后者为3月26日以来最高。
沙特油长重申，该国准备与其他产油国一道扶助稳定油市，提振价格。
美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔认为，联储应该等到明年下半年再开始升息，然后逐步升息，使利率在2017年底升至2%。这也扶助提振油价。
高盛报告称，油价需要在数月内保持在低位才能使美国原油生产增长放缓，这也重压油市。
美国石油协会(API)将在今日2030 GMT公布周度库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在明日上午公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日