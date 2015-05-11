国际油市：油价下滑，反映美国页岩油产量反弹的信息相互矛盾

* 页岩油产量有回升迹象，二叠纪盆地页岩油钻机数量今年首次增加

* 但EIA预计6月最大页岩油油田产量减少

* 美元反弹令油价卖压加重

* 中国六个月内第三度降息，令油价跌幅受限

路透纽约5月11日 - 油价周一小跌，因有迹象显示油价数周升势鼓励美国页岩油产量反弹，尽管政府预计6月页岩油产量减少。

上周美国原油期货价格连续第八周上涨，但布兰特原油期货则在连升四周后下滑。

上周二叠纪盆地页岩油钻机数量在连跌数月后增加，为年内首次，这是市场对油价反弹做出反应的迹象。

不过，美国能源资料协会(EIA)预计，6月成长最快的美国页岩油油田的日产量将下降7.1万桶，至497万桶。

“投资人试图厘清供需状况，市场走势颇为震荡，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian表示。

尽管他对近期市场反弹并不确信，但McGillian指出，没有迹象显示升势告终，“我们最终可能令我们自己陷入之后更大幅度的下跌中。”

美国原油 收低0.14美元，报每桶59.25美元。

布兰特原油 收跌0.48美元，报每桶64.91美元。

美元指数 反弹，令原油等以美元计价商品价格进一步承压。

但中国六个月内第三度降息，缓和了美元走强的影响。

交易所数据显示，上周对冲基金等其他大型投机商连续第七周增加了对油价将继续看涨的押注。

但分析师担心期货市场升势同实货市场供应过剩的情况愈发不符，油价自1月低点已经反弹了超过40%。