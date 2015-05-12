国际油市：油价急升3%，因美元走软和OPEC上调全球石油需求增长预估

* 美元走软提振商品价格

* OPEC小幅上调全球石油需求增长预估

* 沙特空袭也门引发对中东原油供应的担忧

* EIA下调2016年石油需求预估

* 2030GMT美国石油协会将公布最新一周美国原油库存数据

路透纽约5月12日 - 油价周二急升多达3%，因美元走软提振以其计价的商品价格，以及石油输出国组织(OPEC)小幅上调全球石油需求增长预估。

也门战事引发对中东石油供应安全的担忧，这也扶助提振油价。

美元走软使以其计价的原油和其他商品价格相对于持有欧元和其他货币的投资者更便宜。

OPEC将今年全球石油日需求增长预估上调至118万桶，高于之前预估的117万桶。

以沙特为首的联军空袭与伊朗结盟的胡塞叛军位于也门首都萨那的火箭基地，导致90人死亡，300人受伤。双方将从周二晚些时候开始停火。尽管也门的石油产量较低，但该国距离石油运输航线很近，从而引发对中东石油供应安全的担忧。

美国原油期货 收涨1.50美元，或2.5%，报每桶60.75美元。

布兰特原油期货 收高1.95美元，或3%，报每桶66.86美元。

“市场在多空两种因素间纠结，一方面美元走软和诸如今天这样的地缘政治紧张局势提振油价，另一方面，大量西非原油船货找不到买家等基本面消息打压油市，”Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示。

美国石油协会(API)将在2030GMT公布上周库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。

周二，EIA将美国2015年原油日产量增长预估从55万桶下调至53万桶，将明年原油日产量增长预估从8万桶下调至2万桶。

高盛称，近期油价上扬“过快”，且相对于当前和预期的基本面油价过高。

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