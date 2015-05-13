国际油市：油价先扬后抑，尽管上周原油库存减少但仍接近纪录高位

* 布兰特和美国原油期货下跌，稍早攀升超过1美元

* 美国上周原油库存减少220万桶，连降第二周

路透纽约5月13日 - 油价周三先扬后抑，终盘收跌，因尽管美国原油库存连续第二周减少，但供应充裕的忧虑仍重压市场。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至5月8日当周原油库存减少220万桶，至不到4.85亿桶，分析师预期为增加38.6万桶。汽油和馏分油库存也减少。

但目前的库存较一年前高出近9,000万桶，分析师和交易商还预计，石油产量和进口将快速下降，但目前尚未发生。

EIA数据公布后油价应声上扬，但市场不久从高位回落，终盘收跌。

“看起来像是传言买入，消息出炉后卖出的模式，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff说。

美国原油期货 收跌0.25美元，报每桶60.50美元，盘中攀升至61.85美元。

布兰特原油期货 收报每桶66.81美元，下跌0.05美元，稍早急升至68.17美元。

原油期货过去六周累积攀升20-25%，因有迹象显示在美国驾车高峰期来临前需求增长，可能缓解供应过剩的局面。

“我们需要每日减产至少150万桶才能使市场实现供需平衡，但鉴于到目前为止美国减产幅度很小，以及石油输出国组织(OPEC)想要尽可能多地生产，这似乎不太可能实现。”

稍早美元指数 跌至三个月低位也扶助支撑油市。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻