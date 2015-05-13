国际油市：油价先扬后抑，尽管上周原油库存减少但仍接近纪录高位

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 布兰特和美国原油期货下跌，稍早攀升超过1美元
* 美国上周原油库存减少220万桶，连降第二周
路透纽约5月13日 - 油价周三先扬后抑，终盘收跌，因尽管美国原油库存连续第二周减少，但供应充裕的忧虑仍重压市场。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至5月8日当周原油库存减少220万桶，至不到4.85亿桶，分析师预期为增加38.6万桶。汽油和馏分油库存也减少。
但目前的库存较一年前高出近9,000万桶，分析师和交易商还预计，石油产量和进口将快速下降，但目前尚未发生。
EIA数据公布后油价应声上扬，但市场不久从高位回落，终盘收跌。
“看起来像是传言买入，消息出炉后卖出的模式，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff说。
美国原油期货 收跌0.25美元，报每桶60.50美元，盘中攀升至61.85美元。
布兰特原油期货 收报每桶66.81美元，下跌0.05美元，稍早急升至68.17美元。
原油期货过去六周累积攀升20-25%，因有迹象显示在美国驾车高峰期来临前需求增长，可能缓解供应过剩的局面。
“我们需要每日减产至少150万桶才能使市场实现供需平衡，但鉴于到目前为止美国减产幅度很小，以及石油输出国组织(OPEC)想要尽可能多地生产，这似乎不太可能实现。”
稍早美元指数 跌至三个月低位也扶助支撑油市。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)