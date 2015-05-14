版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 14:50 BJT

国际油市：油价下跌，全球经济疑虑抵消美国库存下滑效应

0623 GMT，6月布兰特原油期货 跌0.18美元，报每桶66.63美元，上日收低0.05美元。美国6月原油期货 跌0.23美元，报每桶60.27美元，周三收低0.25美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，经历过为期四个月的稳定增长后，美国上周原油库存连续第二周下滑，尽管炼厂加工量从季节性纪录高位回落，而且进口增加。5月8日止当周，美国原油库存下降220万桶。分析师原先预期为增加38.6万桶。

尽管库存减少，但仍较上年同期高出近9,000万桶。美国第二大产油州北达科他州3月石油产量意外增加，也加剧了供应担忧。

“虽然美国活跃钻机数量已经削减过半，但过去几周美国原油生产仅略微下滑，”荷兰银行分析师在研究报告中称。

国际能源署(IEA)周二警告称，全球石油供给过剩仍在扩大，消费增长不够大，难以吸收供给。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/李春喜 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐