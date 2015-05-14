国际油市：油价下跌，全球经济疑虑抵消美国库存下滑效应

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
0623 GMT，6月布兰特原油期货 跌0.18美元，报每桶66.63美元，上日收低0.05美元。美国6月原油期货 跌0.23美元，报每桶60.27美元，周三收低0.25美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，经历过为期四个月的稳定增长后，美国上周原油库存连续第二周下滑，尽管炼厂加工量从季节性纪录高位回落，而且进口增加。5月8日止当周，美国原油库存下降220万桶。分析师原先预期为增加38.6万桶。
尽管库存减少，但仍较上年同期高出近9,000万桶。美国第二大产油州北达科他州3月石油产量意外增加，也加剧了供应担忧。
“虽然美国活跃钻机数量已经削减过半，但过去几周美国原油生产仅略微下滑，”荷兰银行分析师在研究报告中称。
国际能源署(IEA)周二警告称，全球石油供给过剩仍在扩大，消费增长不够大，难以吸收供给。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/李春喜 审校 于春红)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2