更正-国际油市：供应充裕拖累油价走低，布兰特6月原油期货到期

(更正：因中文译文有误，内文倒数第三段“伊朗国民卫队”应为“伊朗革命卫队”)

* 伊朗军队向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火警告

* 布兰特6月原油期货今日到期

路透纽约5月14日 - 原油期货周四回落，因全球供应充裕重压油价。布兰特6月原油期货今日到期。

市场交投震荡，市场人士在近期美国原油库存减少，亚洲现货需求和中东局势动荡等利多因素，以及库存处于历史高位和产量居高不下等供应基本面利空因素间权衡。

“市场涨势的确暂停，”法国巴黎银行的分析师Harry Tchillgurian说，“价格处于高位的时间越长，对供应重返市场的刺激就越大。”

即将到期的近月布兰特6月合约 收跌0.22美元，报每桶66.59美元。布兰特7月合约 回落0.57美元，收报每桶66.70美元。

美国6月原油合约 下跌0.62美元，收报每桶59.88美元。

美国RBOB汽油期货 攀升1.70美分，收报每加仑2.0575美元。超低硫柴油期货 小升0.05美分，报每加仑2.0056美元。

美国成品油库存减少，以及上周初请失业金人口减少支撑成品油期货。

美元早盘走软提振以美元计价的原油价格，之后美元从低位反弹。

有消息称，伊朗革命卫队海军在海湾公海向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火警告。这也一度支撑油价。

美国官员称，看似伊朗试图拦截这艘油轮，以解决一宗法律纠纷。

但交易商的关注点在供应过剩持续和全球经济数据良莠不齐。(完)

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