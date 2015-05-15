国际油市：油价周线料上涨，对供应充沛消息不以为意

不过，分析师说油价的表现好于疲弱的基本面。供应继续超出需求增长，而需求受到疲弱的全球经济的抑制。

“近来多种大宗商品价格的走势暗示，油价近几个月的涨势已经基本终结，”澳新银行分析师在研报中称。

油价对海湾紧张局势升级也没有做出太多反应，周四伊朗军舰在海湾向悬挂新加坡国旗的油轮开火。

实际上，市场担忧近来油价上涨，可能促使美国页岩油生产商扩大产量。

“西德克萨斯中质油(WTI)逐渐跌至每桶60美元关口下方，可能因市场预期油价进一步上涨可能使页岩油生产商恢复生产。”(完)

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