国际油市：布兰特原油期货上涨但美国原油下滑，升势能否持续不确定

* 布兰特原油期货收高，美国原油期货下滑
* 钻井平台数据利空
* OPEC日产量较需求多200万桶
路透纽约5月15日 - 布兰特原油期货周五从盘初跌势中反弹，但美国原油期货保持跌势，因交易商和投资人争论，在供应居高不下的情况下，过去一个半月的油价升势能否持续。
自3月底，布兰特原油期货已经大涨近20%，美国原油期货劲升了近30%。但美国原油库存仍在80年高位附近。
对于一些投资人而言，这显示市场升势已经过度，并可能出现修正。
“气氛在改变，”德国商业银行原油和商品研究部门全球主管Eugen Weinberg在路透全球石油论坛上表示，“油价升势看来可能正在慢慢的失去动能。”
美国原油合约 下跌0.19美元，收报每桶59.69美元，盘中一度大跌逾1美元，因美元走强拉低商品价格。但周线来看，美国原油期货连升第九周。
布兰特原油期货 结算价升0.11美元，报66.81美元，本周布兰特原油期货为六周内第五周上升。
油品期货表现不一，汽油期货 收低，取暖油期货 从稍早跌势中反弹。
本周国际能源署(IEA)表示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国日产量比需求至少多200万桶。
美国能源资料协会(EIA)表示，本季全球库存日增量为195万桶，至少到2016年都会增加。
周五数据显示，本周美国钻井平台仅减少八座，降幅为12月来最低。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)