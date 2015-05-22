国际油市：在美国阵亡将士纪念日长周末前油价大跌约2%

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
* 今日及本周布兰特原油期货均下挫约2%
* 美国原油期货今日收低，但本周连升第十周
* 在美国长周末前获利了结打压油价
* 美元走强也打压油价和商品价格
* 美国石油钻井平台本周仅减少一座，暗示跌势将告终
路透纽约5月22日 - 油价周五下挫近2%，因美元上扬及在美国阵亡将士纪念日长周末前出现获利了结，油价结束两日连升。
取暖油期货 也下挫约2%，汽油期货 跌逾1%，因担心美国供应过剩，尽管预计本周末至周一驾车出游将增加。
石油服务公司Baker Hughes数据显示，本周美国钻井平台数据仅减少一座，这是迄今钻井活动近六个月下滑将告终的最强劲迹象。
美国原油 收低1美元，或1.7%，报每桶59.72美元。但本周美国原油期货升3美分，连涨第十周。
布兰特原油 收挫1.17美元，或1.8%，报每桶65.37美元。本周布兰特原油期货大跌2.1%。
在美联储主席叶伦表示，预计美联储将在今年升息，因美国经济在从疲弱的首季中反弹的正轨上，且国内外经济不利因素开始消退。美国周五公布的通胀报告也暗示潜在物价压力可以促使美联储升息。之后美元在近一个月高位附近交投。(完)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)