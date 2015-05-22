国际油市：在美国阵亡将士纪念日长周末前油价大跌约2%

* 今日及本周布兰特原油期货均下挫约2%

* 美国原油期货今日收低，但本周连升第十周

* 在美国长周末前获利了结打压油价

* 美元走强也打压油价和商品价格

* 美国石油钻井平台本周仅减少一座，暗示跌势将告终

路透纽约5月22日 - 油价周五下挫近2%，因美元上扬及在美国阵亡将士纪念日长周末前出现获利了结，油价结束两日连升。

取暖油期货 也下挫约2%，汽油期货 跌逾1%，因担心美国供应过剩，尽管预计本周末至周一驾车出游将增加。

石油服务公司Baker Hughes数据显示，本周美国钻井平台数据仅减少一座，这是迄今钻井活动近六个月下滑将告终的最强劲迹象。

美国原油 收低1美元，或1.7%，报每桶59.72美元。但本周美国原油期货升3美分，连涨第十周。

布兰特原油 收挫1.17美元，或1.8%，报每桶65.37美元。本周布兰特原油期货大跌2.1%。