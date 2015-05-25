国际油市：油价上扬，因需求增长带来的提振盖过美元走强造成的拖累

* 日本石油进口数据强劲

* 美国开始进入燃油需求高峰期

* 分析师预计市场供应充裕将限制涨幅

路透阿尔伯塔省卡尔加里5月25日 - 原油期货周一上扬，因全球需求增长抵消了美元走强的拖累，尽管美国和多个欧洲市场休市导致市场成交清淡。

1750 GMT，近月布兰特原油期货 上扬0.53美元，报每桶65.90美元，之前触及日内低位64.72美元。美国原油期货 小涨0.08美元，报每桶59.80美元。

数据显示，亚洲和美国石油需求强劲，支撑市场。

“全球石油需求继续支撑油市的上行势头，4月数据显示，尽管油价上扬，但并未出现需求放缓的迹象，”Energy Aspects在一份报告中称。

日本财务省表示，4月海关批准石油进口按年增长9.1%，每日至362万桶。

上月，中国的原油进口触及创纪录的每日740万桶，尽管该国成长放缓，但汽车销售仍然良好。

美国从周一阵亡将士纪念日开始正式进入夏季驾车出行高峰期，美国汽车协会表示，长周末期间的公路旅行预计将达到10年高位。

美元兑欧元和日圆 持于约两个月高位，美元指数 触及一个月峰值。

“总体基本面仍直指市场供应充裕，这将继续抑制油价，”巴克莱称。

伊朗通讯社援引该国油长报导称，计划到2016年3月将石油日产量提高17万桶。(完)

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