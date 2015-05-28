更正-国际油市：油价在震荡交投中收涨，因美国原油库存连续第四周减少

(更正：因译文有误，内文第一段第一句“在震荡交投中走低”，应更正为“在震荡交投中上扬”)

* 市场尾盘上扬，EIA库存数据公布之初反应冷淡

* EIA数据显示，美国原油库存连降第四周

* 部分投资人担心近几周库存下降的势头能否持续

路透纽约5月28日 - 油价周四在震荡交投中上扬，结束两日大跌的颓势，因数据显示美国原油库存连续第四周减少。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少280万桶。美国周一为阵亡将士纪念日，从这一天起美国进入夏季驾车出行高峰期。

根据EIA的数据，美国原油库存连续第四周减少。

上周的库存降幅远超路透调查分析师预计的85.7万桶的降幅。而美国石油协会(API)公布的数据显示，上周石油库存增加约130万桶。

尽管库存减少，但油市看涨人士在EIA数据公布之初未能推高油价。美国原油期货今日多数时间走低，布兰特原油期货仅小涨，但在收盘前几分钟，双双上扬。

美国原油期货 收涨0.17美元，或0.3%，报每桶57.68美元，盘中重挫至一个月低位56.51美元。

布兰特原油期货 收报每桶62.58美元，上扬0.52美元，涨幅近1%。盘中跌至六周低位61.24美元。

过去两个交易日，油价累计下跌约3%。

“我感觉，随着夏季的来临，石油需求如预期的那样在不断增加，如果我们能应付美元走强构成的阻力，我们应该能保持油价上行的轨迹，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

部分市场人士将今日稍早油价走疲归咎于，投资者怀疑过去几周美国原油库存大跌的势头是否会长时间持续。他们指出，美国钻机数量降速不断放缓，暗示短期内全球市场的供应将增加，供应过剩的问题将进一步恶化。(完)

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