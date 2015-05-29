国际油市：油价涨约1%，因美国原油库存连续四周减少

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
加拿大发生的野火使油砂产量减少10%，也支撑了油价。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存连续第四周下降，因炼油商加工量增至今年最高且进口下滑；而汽油库存自异常高的季节性水准下降。至5月22日止的一周，美国原油库存减少280万桶，至4.794亿桶。分析师原先预期为下降85.7万桶。
“全球供应方面的不平衡料将持续到2015年下半年，但美国库存的压力可能在夏季逐渐减轻，暂时拉平美国原油的曲线，”巴克莱分析师在报告中称。
自4月中以来，布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R的升水已经下降逾40%，由于石油输出国组织(OPEC)维持产量不变，使市场供应充足。
OPEC料在6月5日的维也纳会议上维持生产目标不变。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/李春喜; 审校 许娜/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。