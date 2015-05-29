国际油市：油价涨约1%，因美国原油库存连续四周减少

加拿大发生的野火使油砂产量减少10%，也支撑了油价。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存连续第四周下降，因炼油商加工量增至今年最高且进口下滑；而汽油库存自异常高的季节性水准下降。至5月22日止的一周，美国原油库存减少280万桶，至4.794亿桶。分析师原先预期为下降85.7万桶。

“全球供应方面的不平衡料将持续到2015年下半年，但美国库存的压力可能在夏季逐渐减轻，暂时拉平美国原油的曲线，”巴克莱分析师在报告中称。

自4月中以来，布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R的升水已经下降逾40%，由于石油输出国组织(OPEC)维持产量不变，使市场供应充足。

OPEC料在6月5日的维也纳会议上维持生产目标不变。(完)

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