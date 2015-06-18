国际油市：油价小幅下跌，因美国汽油库存增加

汽油库存增加46万桶，路透调查分析师预计为减少31.4万桶；而上日美国石油协会(API)公布的数据则为下降290万桶。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示或等到今年稍晚才升息后，美元下跌，不过美股在震荡交投中上涨。

希腊议题方面，各方周三纷纷对希腊政府发出警告，如果不能与债权人尽快达成改革换资金协议，希腊就可能被迫退出欧元区并得不到更多援助。

中东方面，一安全官员称，伊斯兰国(IS)在伊拉克最大炼厂附近城镇发起的一次袭击中，杀死五名警察。

另外，由伊斯兰国声称所为的联合袭击中，也门首都萨那周三的汽车炸弹案在清真寺和胡赛集团总部附近导致至少50人伤亡。(完)

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