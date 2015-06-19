国际油市：油价下跌，受累于美元上扬以及页岩油增产预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“布兰特/西德克萨斯中质油价差收窄，使进口更划算，但在国内采购则不然，”澳新银行周五称。该行称，上周美国原油和石油铁路运量较上年同期下降12%，因进口增长令北达科他州地区的销售放缓。
沙特(沙乌地)媒体报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密与俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)会晤后表示，由于全球需求增长，对未来几个月感到乐观。
美国消费物价在5月录得逾两年来最大涨幅，因汽油价格上涨。这显示油价下跌对通胀的拖累正在消退。
欧元区领导人周一将召开紧急会议，以防止希腊出现违约。目前希腊与国际债权人的债务谈判陷入僵局，该国银行业存款外流加速，政府收入锐减。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王丽鑫；审校 王兴亚/戴素萍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。