国际油市：油价下跌，受累于美元上扬以及页岩油增产预期

“布兰特/西德克萨斯中质油价差收窄，使进口更划算，但在国内采购则不然，”澳新银行周五称。该行称，上周美国原油和石油铁路运量较上年同期下降12%，因进口增长令北达科他州地区的销售放缓。

沙特(沙乌地)媒体报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密与俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)会晤后表示，由于全球需求增长，对未来几个月感到乐观。

美国消费物价在5月录得逾两年来最大涨幅，因汽油价格上涨。这显示油价下跌对通胀的拖累正在消退。

欧元区领导人周一将召开紧急会议，以防止希腊出现违约。目前希腊与国际债权人的债务谈判陷入僵局，该国银行业存款外流加速，政府收入锐减。 (完)

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