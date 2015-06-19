国际油市：油价急跌2%，因担忧希腊违约和成品油市场走软

* 希腊担忧提振美元，压低油价

* 周末前的获利了结、汽油和取暖油价格走低重压原油期价

* 美国石油钻井平台本周减少4座，上周减少7座，因有新钻井活动

路透纽约6月19日 - 原油期价周五下跌约2%，在三日连涨后首次下跌，因担忧希腊财政危机，成品油价格回落，以及周末前投资者锁定获利。

汽油 和取暖油 领跌，下跌超过2%，因担忧炼油利润率高企促使那些一直看涨成品油的投资者出脱部分头寸。

美国石油钻井平台减少的速度放缓对油市影响甚微。石油服务公司Baker Hughes报告，本周美国石油钻井平台数量减少4座，上周减少7座。报告还指出，在Permian和Bakken页岩油盆地有新的钻井活动，表明油价反弹吸引生产商恢复生产。

布兰特原油期货 跌1.24美元，或1.9%，收报每桶63.02美元，为周一以来首次收跌。

美国原油期货 回落0.84美元，或1.4%，收报每桶59.61美元。

本周，布兰特原油期货下跌1.3%，美国原油期货回落0.5%。

交易商称，油价下跌主要是因担忧希腊可能违约。

欧元区领导人下周一将举行紧急峰会，为避免希腊违约作最后的努力。尽管希腊危机对股市和公债市场的影响超过对油市的影响，但美元因此走强，进而导致以美元计价的商品对持有欧元等其他货币的投资者而言更昂贵。

成品油市场的获利了结也重压原油市场，Herbert J. Sims & Co的能源交易组组长Donald Morton表示。

“汽油裂解价差仍然非常高，”Morton在谈到炼厂炼油利润率时说，“我认为，汽油市场仍然很大规模的投机客头寸。”(完)

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