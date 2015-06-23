国际油市：原油价格下跌，受供应忧虑和经济数据疲弱拖累

美国8月原油期货 跌0.38美元，报每桶60美元；7月合约周一收涨0.07美元，该合约周一到期。

“我认为日本和中国PMI数据打压了市场人气，”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示。中国和日本是亚洲最大的两个石油进口国。

汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年6月PMI初值数据升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点；其5月终值为49.2。

Markit/JMMA日本6月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.9，5月终值为50.9。该指数为一个月来首次降至荣枯分水岭50之下。

“尽管中国数据略微好转，但我们认为增长仍然疲弱，因为PMI没有超过50。鉴于制造业PMI数据较差，我们预计近期中日原油需求不会有变化，”辉立期货称。

交易商目前关注全球石油供应水平，以从中获得线索。

分析师预计上周美国商业原油库存平均下降180万桶，至大约4.66亿桶。

美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布美国原油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布数据。(完)

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