国际油市：原油价格下跌，受供应忧虑和经济数据疲弱拖累

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
美国8月原油期货 跌0.38美元，报每桶60美元；7月合约周一收涨0.07美元，该合约周一到期。
“我认为日本和中国PMI数据打压了市场人气，”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示。中国和日本是亚洲最大的两个石油进口国。
汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年6月PMI初值数据升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点；其5月终值为49.2。
Markit/JMMA日本6月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.9，5月终值为50.9。该指数为一个月来首次降至荣枯分水岭50之下。
“尽管中国数据略微好转，但我们认为增长仍然疲弱，因为PMI没有超过50。鉴于制造业PMI数据较差，我们预计近期中日原油需求不会有变化，”辉立期货称。
交易商目前关注全球石油供应水平，以从中获得线索。
分析师预计上周美国商业原油库存平均下降180万桶，至大约4.66亿桶。
美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布美国原油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/李春喜 审校 于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。