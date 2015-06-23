国际油市：油价跳升约2%，关注美国周度库存数据及伊朗局势

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
* 布兰特原油期货升1.8%，美国原油期货涨1%
* 油品期货领涨，美国周度库存数据可能利多
* 伊朗议会通过议案，可能延迟达成协议及原油出口
* API将在稍晚公布上周库存数据
路透纽约6月23日 - 原油周二大涨约2%，油品期货领涨，稍晚美国将公布的库存数据预计将显示汽油需求强劲。
即将达成的伊朗核协议可能出现麻烦的迹象也支撑油价，西方取消对伊朗石油出口制裁可能被推迟。
美元走强也没能阻止油价升势。
布兰特原油 收高1.11美元，或1.8%，报每桶64.45美元。
美国原油 收涨0.63美元，或1%，报每桶61.01美元。
油品期货涨幅更大，汽油期货 收高2.3%，守在50日移动均线切入位之上，周一汽油期货自2月来首次跌穿该水准。
馏分油期货 升逾2%，尽管预估上周馏分油库存增加。
路透调查显示，上周美国汽油库存预计减少40万桶，原油库存预计连降第八周。美国石油协会(API)将在今日2030GMT发布库存数据。
伊朗议会通过议案，禁止联合国核查人员进入其军事设施和接触科学家。
纽约一原油经纪表示，该议案显示伊朗6月30日要达成核协议回复原油出口上“可能遇到一些阻力”。(完)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元