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货币新闻 | 2015年 6月 24日 星期三 04:12 BJT

国际油市：油价跳升约2%，关注美国周度库存数据及伊朗局势

* 布兰特原油期货升1.8%，美国原油期货涨1%

* 油品期货领涨，美国周度库存数据可能利多

* 伊朗议会通过议案，可能延迟达成协议及原油出口

* API将在稍晚公布上周库存数据

路透纽约6月23日 - 原油周二大涨约2%，油品期货领涨，稍晚美国将公布的库存数据预计将显示汽油需求强劲。

即将达成的伊朗核协议可能出现麻烦的迹象也支撑油价，西方取消对伊朗石油出口制裁可能被推迟。

美元走强也没能阻止油价升势。

布兰特原油 收高1.11美元，或1.8%，报每桶64.45美元。

美国原油 收涨0.63美元，或1%，报每桶61.01美元。

油品期货涨幅更大，汽油期货 收高2.3%，守在50日移动均线切入位之上，周一汽油期货自2月来首次跌穿该水准。

馏分油期货 升逾2%，尽管预估上周馏分油库存增加。

路透调查显示，上周美国汽油库存预计减少40万桶，原油库存预计连降第八周。美国石油协会(API)将在今日2030GMT发布库存数据。

伊朗议会通过议案，禁止联合国核查人员进入其军事设施和接触科学家。

纽约一原油经纪表示，该议案显示伊朗6月30日要达成核协议回复原油出口上“可能遇到一些阻力”。(完)

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