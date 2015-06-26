国际油市：油价基本持平，布兰特原油期价在连跌两日后小涨

* 布兰特原油期货小涨0.06美元，美国原油期货回落0.07美元

* 希腊财长认为将在周六达成债务协议

* 西方与伊朗在核协议问题上仍存在关键分歧

* 美国石油钻井平台本周减少三座，料不久将增加

路透纽约6月26日 - 原油期货周五收盘基本持平，之前有迹象显示希腊可能在周末与债权人达成协议，从而避免违约。另外，伊朗与国际大国的核协议磋商仍然存在分歧。

布兰特原油期货在连跌两日后小涨。

但美国原油期货延续跌势，因有迹象显示美国石油钻井平台数量不久可能开始增加。

伊斯兰国武装分子在科威特实施一起自杀性爆炸，导致25人死亡，逾200人受伤。这引发对中东石油供应安全的担忧，并给油价一定的支撑。

希腊财长瓦鲁法基斯称，他认为政府没有理由不在周六与债权人达成协议，因这将避免其违约，并留在欧元区内。

但一位欧盟高级官员称，即便达成协议，希腊仍可能会推迟几天偿还国际货币基金组织(IMF)贷款。

“如果能找到希腊问题的解决方案，油市将受到提振，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。

布兰特原油期货 收涨0.06美元，或0.1%，报每桶63.26美元。本周上扬0.3%。

美国原油期货 收跌0.07美元，或0.1%，报每桶59.63美元，本周也下跌0.1%。

成品油方面，汽油期货 上扬0.6%。超低硫柴油 收盘持平，因在近几日大跌后有空头回补。

维也纳，一位西方外交官称，在6月30日达成最终核协议的大限前，伊朗与国际大国仍存在重大分歧，其中包括取消制裁，以及联合国人员进入伊朗核设施等方面。

数据方面，石油服务公司Baker Hughes称，本周美国石油钻进平台减少三座，为五周来最小降幅，暗示美国石油钻探活动大幅放缓的势头可能即将结束。(完)

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