国际油市：美国原油期货趋稳，上日因石油库存增加而大跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
布兰特原油期货 报每桶62.15美元，上升0.14美元，但仍处于5月初以来的下行趋势，这轮下行走势中累计跌幅超过8%。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，为4月以来首次，而汽油库存意外下降。
美国原油库存增加是受到产出强劲的推动。
“总的来说，产量受到墨西哥湾产出增加的支撑，”巴克莱在数据公布后说。
美国原油产量增加加重了当前全球产量过剩状况。
石油输出国组织(OPEC)6月原油供应量升至三年高位3,160万桶/日，高于5月的3,130万桶/日。(完)
(编译 孙茉莉/杜明霞；审校 于春红/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”