国际油市：美国原油期货趋稳，上日因石油库存增加而大跌

布兰特原油期货 报每桶62.15美元，上升0.14美元，但仍处于5月初以来的下行趋势，这轮下行走势中累计跌幅超过8%。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，为4月以来首次，而汽油库存意外下降。

美国原油库存增加是受到产出强劲的推动。

“总的来说，产量受到墨西哥湾产出增加的支撑，”巴克莱在数据公布后说。

美国原油产量增加加重了当前全球产量过剩状况。

石油输出国组织(OPEC)6月原油供应量升至三年高位3,160万桶/日，高于5月的3,130万桶/日。(完)