更正-国际油市：美国原油续挫，对希腊和中国股市的担忧引发投资人避险

(更正：因英文原文有误，内文第三段美国原油周二结算价应为“52.33”美元，非“51.98”)

* 对希腊的担忧打压原油期货

* 中国股市不顾政府救助措施再度大跌

* 伊朗可能恢复原油出口也拖累油价

* 汽油和馏分油逆市上扬

* 关注美国周度原油库存数据

路透纽约7月7日 - 美国原油期货周二连跌第二日，因对希腊和中国股市大跌的担忧引发投资人避险，且技术性卖盘可能进一步压低油价至熊市区域。

伊朗达成核协议以恢复原油出口的决心以及利比亚一重要原油终端的重启也令油价承压。

美国原油期货 自上周四收盘已经重挫逾8%，为11月底来最大两日跌幅，周二结算价报每桶52.33美元，跌0.20美元。

布兰特原油期货 收高0.31美元，报每桶56.85美元。

投资人也在关注周三美国政府将公布的周度库存数据，以决定后市方向。路透访查的分析师周二表示，预计上周美国原油库存减少70万桶。美国石油协会(API)将在今日2030GMT发布库存数据。

美国原油正在步步逼近技术性熊市区域。自5月高位62.58美元已经回落了17%，逼近较上次高位回落20%的熊市区域。

技术分析师表示，更多的下跌动能可能令美国原油期货下探3月中触及的六年低点42.03美元。

在希腊公投反对救助协议后，希腊的银行就快弹尽粮绝，投资人涌入相对安全的美元和美债。美元升至五周高位，削弱了美元计价商品对其他货币持有人的需求。

中国股市沪综指周二收跌1.3%，两市再现千股跌停。分析师表示，在中小盘股继续被迫降杠杆的情况下，只拉银行及中字头蓝筹股护盘的做法作用不大。在国家队护盘和空头砸盘方向不一，且中小个股止跌回升、去杠杆趋势发生逆转的信号明晰之前，短期底部尚不明朗，预计大盘还将维持弱势震荡格局。