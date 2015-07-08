国际油市：美国原油期货跌逾1%，因库存意外增加

* 美国原油库存意外增加，美国原油期货重拾跌势

* 中国股市续挫、希腊危机仍拖累油市

路透纽约7月8日 - 美国原油期货周三下挫逾1%，此前公布上周库存意外增加，而汽油期货上扬，因投资人押注夏季驾车出游高峰期间燃油需求强劲。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周原油、汽油和馏分油库存均增加，这令市场人士感到意外，昨日美国石油协会(API)公布原油库存减少100万桶，路透访查的分析师原本预计库存减少70万桶。

“7月初原油库存不应该增加的。库存数据令宏观因素引发的抛盘增加，并可能令跌势恶化。”能源商品经纪公司Powerhouse执行副总裁David Thompson表示。

本周稍早，油价挫至三个月低点，因投资人担心希腊债务危机和中国股市重挫对全球经济和燃油需求的影响。

美国原油期货 结算价报每桶51.65美元，跌0.68美元或1.3%，周二触及4月8日来最低的50.58美元。

布兰特原油期货 收高0.20美元或0.4%，报每桶57.05美元，连续第二日同美国原油跌势相反。

汽油期货表现突出，上扬2.5%，汽油裂解价差触及三个月高位，因美国原油期货下跌。