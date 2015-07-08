国际油市：美国原油期货跌逾1%，因库存意外增加

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 美国原油库存意外增加，美国原油期货重拾跌势
* 中国股市续挫、希腊危机仍拖累油市
路透纽约7月8日 - 美国原油期货周三下挫逾1%，此前公布上周库存意外增加，而汽油期货上扬，因投资人押注夏季驾车出游高峰期间燃油需求强劲。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周原油、汽油和馏分油库存均增加，这令市场人士感到意外，昨日美国石油协会(API)公布原油库存减少100万桶，路透访查的分析师原本预计库存减少70万桶。
“7月初原油库存不应该增加的。库存数据令宏观因素引发的抛盘增加，并可能令跌势恶化。”能源商品经纪公司Powerhouse执行副总裁David Thompson表示。
本周稍早，油价挫至三个月低点，因投资人担心希腊债务危机和中国股市重挫对全球经济和燃油需求的影响。
美国原油期货 结算价报每桶51.65美元，跌0.68美元或1.3%，周二触及4月8日来最低的50.58美元。
布兰特原油期货 收高0.20美元或0.4%，报每桶57.05美元，连续第二日同美国原油跌势相反。
汽油期货表现突出，上扬2.5%，汽油裂解价差触及三个月高位，因美国原油期货下跌。
中国股市周三再次大跌，此前监管机构警告投资者处于恐慌之中。许多公司为了避免股价大跌纷纷停牌，市场出现冻结迹象。 (完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。