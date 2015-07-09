国际油市：油价劲升约3%，因中国股市反弹及伊朗核谈不确定性

* 汽油期货跳升逾2%，因美国夏季驾车出游前景

* 中国股市受救市措施刺激强劲反弹

* 伊朗核协议不确定性犹存

路透纽约7月9日 - 原油期货周四从本周稍早触及的三个月低点大幅回升，劲扬约3%，因中国股市从暴跌中强劲反弹，且油市交易商仍不确定伊朗核协议磋商前景，若达成协议，伊朗能增加原油出口。

投资人预计美国夏季驾车出游高峰时期汽油需求强劲，助燃了部分升势。汽油期货 上扬逾2%。

“诸多消息及大跌后的自然反弹带动了今日的升势，”投资银行Herbert J. Sims & Coin能源交易台主管Donald Morton表示。

布兰特原油期货 收高1.56美元或2.7%，报每桶58.61美元，周一布兰特原油期货跌至三个月最低的55.10美元。

美国原油期货 结算价报每桶52.78美元，升1.13美元或2.2%，周二触及4月8日来最低的50.58美元。

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。