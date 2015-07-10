国际油市：油价收盘基本持稳，关注希腊和伊朗问题的发展

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 原油期价收盘基本持稳，盘中走势震荡
* 希腊和中国因素早盘支撑油价；伊朗核磋商重压油市
* 美国石油钻井平台数量增加，但不足以引发市场不安
路透纽约7月10日 - 油价周五收盘基本持稳，之前公布的数据显示本周美国石油钻井平台数量几无增长，缓解了对石油钻探活动加速，可能导致过量新供应流入市场的担忧。
今日多数时间油市交投震荡。
中国股市周五劲扬，且希腊可能在周末与债权人达成救助协议的乐观情绪推动油价上扬。美元走软 也扶助提振原油期价。
但汽油价格急挫，对伊朗可能与六大国达成核协议的担忧，以及国际能源署(IEA)预计石油需求将减少等因素最终拖累油价回落。
Baker Hughes表示，美国能源企业本周增加了5座石油钻井平台，为连续第二周增加，在之前连续29周减少。
“我们预计石油钻井平台数量在相当长的时间内将保持在目前的水平，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示。
美国原油期货 收跌0.04美元，报每桶52.74美元，盘中一度上涨超过1美元，下跌近0.80美元。
布兰特原油期货 小升0.12美元，或0.2%，收报每桶58.73美元。周四从三个月低位反弹，跳涨3%。
汽油期货 回落1.4%，受累于连涨三日后出现获利了结。
伊朗最高领袖哈梅内伊（哈梅尼）的顾问Ali Akbar Velayati周五称，伊朗无意放弃核谈。核磋商在周五到期，并未达成任何协议。
希腊政府周四向欧元区债权人提交了一份改革换贷款提议，急于获得新资金以免于破产。
中国股市沪综指收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。
国际能源署(IEA)将今年全球原油需求增长预估小幅下调至每日139万桶，并称预计2016年需求增长将放缓至每日120万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同