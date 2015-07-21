国际油市：油价在震荡交投后上涨，美国8月原油期货到期结算价高于50美元

* 美元从三个月高位回落

* 美国原油期货关键价位在50美元

* 美国8月原油期货到期

* 关注美国库存数据

路透纽约7月21日 - 原油期货周二在震荡交投后保持涨幅，近月8月美国原油期货到期，结算价高于50美元，美元走软提供了支撑。

交易商表示，因市场预期上周美国汽油库存再度增加，美国RBOB汽油期货表现疲弱，限制了原油的升幅，特别是布兰特原油期货。

美元指数 从三个月高位回落，因遭遇温和获利了结，且因希腊开始采取措施避免破产，交易商缩减欧元空头仓位，带动欧元反弹。

在上周伊朗达成核协议后，对伊朗供应增加的预期以及对中国和欧洲经济忧虑将令需求承压的担心本月令油价承压。

美国8月原油期货 今日收盘后到期，结算价报50.36美元，升0.21美元，盘中一度跌至49.77美元。

美国9月原油期货 结算价报50.86美元，升0.42美元。

近月美国原油期货周一跌穿50美元，为4月来首次，近月合约价格在7月大跌15%。

9月布兰特原油期货 升0.39美元，结算价报57.04美元，盘中在56.33-57.44美元之间波动。

布兰特原油期货较9月美国原油期货溢价CL-LCO1=R仍在每桶6美元之上。

美国8月RBOB汽油期货 结算价报每加仑1.9209美元，跌0.94美分，盘中在1.8902-1.9350美元之间交投，这是在100日移动均线切入位1.9524美元和200日移动均线切入位1.8591美元之间。

路透访查的分析师预计，上周美国汽油库存增加90万桶，原油库存预计减少230万桶。(完)

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