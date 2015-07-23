国际油市：油价下滑，因担心供应过剩及需求迟滞

* 美元稍早走低提振油价，但之后缩减跌幅

* 对全球经济的担忧抑制了油价盘初的反弹

* 布兰特原油期货结算价为4月来最低

路透纽约7月23日 - 油价周四下挫，布兰特原油期货结算价为4月来最低，美国原油期货结算价低于49美元，为3月底来首次，因投资人持续担心供应充裕及需求不振，这抵消了美元走软带来的支撑。

美元 走软盘初支撑油价，因在希腊议会通过第二轮改革计划后，欧元上涨，但在美国公布上周初请失业金人数大跌后，美元缩减跌幅。

美国公布，上周初请失业金人数降至1973年来最低，显示就业市场保持稳健增长。

“美元从低点反弹，商品市场只有负面人气，对油市而言，投资人还担心全球经济会影响需求，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

美国9月原油期货 跌0.74美元，结算价报每桶48.45美元，为3月31日来最低结算价。

美国原油期货盘中在48.21-49.63美元之间交投，前者为4月2日来近月合约最低价。

9月布兰特原油期货 跌0.86美元，结算价报55.27美元，为4月2日来最低，今日日低为55.10美元，追平7月7日低点。

美国原油和布兰特原油期货均势将创两位数百分比月度跌幅。

布兰特原油期货较美国原油期货升水走势反复，盘中一度升至7.19美元。

供应充足继续令原油期货承压。

美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存增加250万桶，预期为减少230万桶。(完)

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