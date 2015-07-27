国际油市：油价触及四个月低点，因中国股市暴跌及供应过剩忧虑

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 中国股市周一暴跌8%，因经济成长忧虑
* 美国钻井平台数量增加，中东供应令供应过剩担忧加重
* 投机商削减布兰特原油期货净多头仓位，为四周来首见
路透纽约7月27日 - 原油期货周一触及四个月低点，此前中国股市暴跌引发投资人担心全球最大的能源消费国的经济体质，且有迹象显示原油供应过剩的情况恶化。
美国上周五公布的数据显示，上周原油钻井平台增加21座，增幅为逾一年最大，显示随着油价从首季触及的六年低点反弹，原油生产也在回升，这也打压油价走势。
美元走软 缓和了油价的跌势，因欧元持有者对以美元计价的原油等商品需求增加。
中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。 欧股受拖累，跌至两周低点。
9月布兰特原油 下跌1.15美元或2%，结算价报每桶53.47美元，结算后，布兰特原油期货进一步跌至3月中来最低的52.90美元。
9月美国原油 收低0.75美元或1.6%，结算价报每桶47.39美元，结算后进一步跌至3月底来最低的47美元下方。
“中国股市重挫以及供应过剩的情况日益严重，对油价构成压力，”Frost & Sullivan油气发展部门董事Carl Larry称。
“布兰特原油期货预计仍在50美元上方有支撑，美国原油期货则在45美元上方，在这些水准有大量对冲。”
洲际交易所数据显示，投机商已经下调了对较长期油价上涨的押注。对冲基金等基金经理人在截至7月21日该周削减了对布兰特原油期货的净多头仓位，为四周来首次。
投资人将关注本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议，以寻找市场方向。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开