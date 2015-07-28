国际油市：油价跌向四个月低点，受供应过剩和股市跌势影响

“技术水准不断被打破，这一趋势表明投资者在卖出，”Barratt说，“一切都是因为情绪，这是一面倒的交易。”

0533 GMT，布兰特原油期货 跌0.32美元至53.15美元，上日下挫2%。该合约稍早跌至52.89美元，接近周一所及的四个月低位52.83美元。

美国原油期货 下挫0.19美元至47.20美元。上日收低0.75美元。在结算后，该合约一度跌破47美元，创3月24日来最低。

辉立期货周二的报告指出，偏空人气将持续，测试技术支撑位，不过油价2015年底料收于比目前高的水平。

投资者现在关注美国周度库存数据，以寻找进一步交投线索。(完)

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