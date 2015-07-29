国际油市：油价因供应过剩忧虑下跌，美元走软带来支撑

路透数据显示，石油输出国组织(OPEC)成员国第二季原油日产量为3,125万桶，需求为2,826万桶。

布兰特原油和美国原油均脱离周二盘中低点，此前美国石油协会(API)称，上周美国原油库存减少190万桶，至4.62亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少18.4万桶。

0535 GMT，9月布兰特原油期货 下跌0.24美元至53.06美元。该合约上日跌0.17美元，且盘中一度触及2月2日以来低位52.28，因担心中国股市大跌。

9月美国原油期货 下挫0.23美元至47.75美元。上日收高0.59美元。

“价格似乎已经找到这轮大跌的底部...”辉立期货在周三报告中说。但其警告称，如果美联储今日稍晚会议后美元上涨，油价可能面临不利影响。(完)

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