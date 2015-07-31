国际油市：油价连跌第五周，美国原油期货创2008年来最大月度跌幅

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
* 美国原油期货本月重挫21%，为2008年10月来最大月度跌幅
* 布兰特原油期货本周大跌5%，连跌第五周
* 路透7月OPEC产油量调查利空，油价受压
* 本周美国石油钻井平台增加五座－Baker Hughes
路透纽约7月31日 - 美国原油期货7月跌幅为2008年金融危机以来最大，受中国股市大跌以及有迹象显示中东产油大国产油量在纪录高水准，7月油价跌势难止。
周五数据显示美国石油钻井平台连续第二周增加，令市场跌势加重，尽管美元下滑通常会支撑商品价格。
汽油期货 和柴油期货 在近月合约到期前的大量对冲活动主导油品市场，分散了来自原油市场的一些注意力。
油价连跌第五周。
美国原油期货 结算价跌1.40美元，或约3%，至每桶47.12美元，本周大跌逾2%。
7月美国原油期货重挫21%，为2008年10月来最大月度跌幅，当时金融危机爆发，油价出现历史性崩跌。
布兰特原油期货 结算价跌1.10美元或2%，报每桶52.21美元，本周该期货跌5%，本月跌18%。
结算后，美国原油和布兰特原油期货均续跌，扩大跌幅至超过3%。
主要能源消费国－中国股市重挫以及全球供应过剩情况日益严重刺激了7月油价的跌势。
路透周五调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月日产油量超过3,200万桶，较6月增加了14万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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