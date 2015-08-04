国际油市：油价从数月低点反弹，受中国股市上扬带动

* 布兰特原油期货重返接近50美元区域，周一曾跌至六个月低点

* 美国原油期货在昨日触及四个月低点后今日重返45美元之上

* 反弹不太可能维持，因供需前景－分析师

路透纽约8月4日 - 全球原油价格周二从数月低点反弹，受助于全球第二大石油消费国－中国股市上扬，但交易商和分析师表示，充足的供应和疲弱的需求前景令反弹不太可能维持。

布兰特原油期货和美国原油期货四个交易日来首次收高，周一受疲弱的中国制造业数据拖累，油价重挫5%。

不过交易员表示，尽管油价受助于中国股市大涨以及重挫后的空头回补，但需求和预估供应的差距越来越大可能抑制升势。

美国能源资料协会(EIA)，国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)都将在下周月度更新需求和产量预估。

美国方面，美国石油协会(API)将在今日稍晚公布上周库存数据，EIA将在明日发布库存数据。分析师预计上周美国原油库存减少，但API数据可能令市场意外。

布兰特原油 升0.47美元，或1%，收报每桶49.99美元。周一低见六个月低点，伸手可及今年低位49.19美元。